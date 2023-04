Caso Negreira: Al fin habló Joan Laporta y dio contundentes declaraciones

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, compareció este lunes durante 2 horas y 4 minutos para dar explicaciones sobre los pagos millonarios del club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Estas son las diez frases más destacadas de la comparecencia:

El Barcelona no ha querido influir en la competición

“El FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tuviera como finalidad o como intención el alterar la competición a fin de obtener una ventaja deportiva. No tienen nada, porque no hay nada. El caso Negreira no es un caso de corrupción deportiva. Es una campaña que están promoviendo ciertos medios de comunicación, que validan unas hipótesis que son falsas”. Le puede interesar: Video: Los fuertes enfrentamientos entre hinchas de Nacional y la Policía

¿Por qué el Barcelona pagó 7,3 millones a Enríquez Negreira?

“Diría que, por favor, se contextualice que ese dinero se ha pagado durante 18 años. Son 18 años. Se han pagado por unos informes. En un periodo de 4 años (2014-18) se han encontrado 629 informes y 43 cds. Lo deberíamos contextualizar. El prestador de los servicios era el hijo de José María Enriquez Negreira. EL vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no tenía ninguna capacidad para alterar los resultados deportivos. No tenía capacidad para designar a los árbitros”.

Defiende a Bartomeu y Rosell

“Tengo el convencimiento de que los presidentes que me han sucedido no han comprado árbitros ni influido en árbitros. Este dinero se ha pagado por unos servicios. Otra cosa es que prospere la hipótesis del ministerio fiscal sobre las empresas del señor Josep Contreras (exdirectivo). Entonces seríamos víctimas”. Le puede interesar: Boxeador de Soplaviento noquea en Polonia

¿Por qué en el último año de la primera etapa de Joan Laporta como presidente aumentaron los emolumentos de Enríquez Negreira?

“En el último año, se incrementaron porque hubo más estudios de ‘scouting’, ya que se celebraron más competiciones deportivas. La auditoria KPMG dijo que era por unos servicios de ‘scouting’ que existían y estaban documentados. Esos trabajos se incrementaron porque hubo más trabajo”.

No existía conflicto de intereses

“El vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no tenía ninguna capacidad en alterar resultados deportivos. Era un asesoramiento heredado. Lo consideramos interesante. Estaba documentado y era de calidad. Evidentemente, en la ética deportiva no era incompatible. ¿Si me preguntan qué haría ahora? Haría que el área de ‘compliance’ (control de auditoría) lo valorara”.