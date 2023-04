Así fue la muerte de promesa del ciclismo colombiano en Anapoima

“Estaba conmigo hace 3 o 4 años. Soy entrenador de liga y lo venía chequeando. Salíamos a entrenar. Cuando no estaba conmigo, lo hacía en ciclomontañismo y también estaba en la ruta, con Hernando Rojas. Es muy triste lo que pasó. Cuando supe, cuando me llamó el papá, me destrocé”, dijo el entrenador.

"Juan quería hacer las dos, ciclomontañismo y ruta. En ambas demostró muchas condiciones. En la primera le iba bien, fue a la Vuelta del Futuro y del Porvenir; se destacó", confesó Edwin Donado.

El entrenador explicó que el ciclista era una persona callada pero muy centrada en su trabajo. También se refirió a la última vez que habló con él.

“Hablé con él como el domingo; estaba contento por lo que hacía en Anapoima. En grupo punteaba siempre. Me dijo que se sentía bien y le advertí que se cuidara. No volví a saber de él hasta que me llamó el papá a contarme y me destrozó”, dijo.

“Fue campeón distrital e hizo podios nacionales en el 2021. Ese año llegó a la ruta y corrió la Clásica de Soacha; fue 12, si mál no estoy. Era extremadamente juicioso e iba con su papá siempre”, añadió.

Donado dijo que Juan José tuvo ofertas para ir a correr a Europa, pero prefirió quedarse por consejos de sus manejadores, que le pidieron que buscara mejores resultados en el país antes de irse.

“Era bueno en la contrarreloj y en la subida era demoledor, excelente, con buenos vatios. Cuando la carrera eran circuitos, le rendía. Será imposible olvidar su alegría y sus ganas de salir adelante”, lo describió su entrenador.