Colombia buscará la clasificación al hexagonal final ante la poderosa Brasil

La Selección Colombia buscará este miércoles a las 7:30 p. m. frente a Brasil la clasificación al hexagonal final del Campeonato Suramericano Sub-20, en duelo de la cuarta fecha del Grupo A, en el estadio Pascual Guerrero.

Un triunfo pondría al equipo del técnico Héctor Cárdenas del otro lado del certamen, pues llegaría a 7 puntos en la tabla y acompañaría a Paraguay (7) y Brasil (6) como las tres selecciones del Grupo A con boleto para la instancia final.

De darse la victoria para los cafeteros esta noche, Argentina ya no tendría ninguna opción, en tanto que Perú fue eliminado el lunes pasado tras caer 1-0 contra los paraguayos.