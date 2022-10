¿Compañero de Luis Díaz? Kylian Mbappé suena para llegar al Liverpool

Empezó una nueva novela del francés Kylian Mbappé, según medios de Europa. Se dice que el jugador del PSG no quiere seguir en el club, pues pidió marcharse en julio del 2023, debido a que no le cumplieron en algunos aspectos. Según, el jugador quiso extender su contrato con el PSG hasta el 2024 y no hasta el 2025, como lo pretenden las directivas. Lea aquí: PSG y Benfica, quedan a mano y su grupo los tiene de líderes

Ante este descontento, el jugador piensa en un futuro diferente y se dice que podría llegar el Liverpool de Inglaterra y no al Real Madrid. El club de la Premier lo intentó fichar en el 2022 y se perfila como la única opción de la estrella.