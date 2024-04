Con gol ‘maradoniano’ de José Enamorado, Junior vence al Once Caldas

Pero a los 36 minutos José Enamorado marcó uno de los goles más hermosos que se han anotado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Once Caldas atacaba y la pelota la rechazó Jermein Peña y le quedó a Carlos Bacca, quién que Enamorado le picaba por la derecha y le metió un pase a las espaldas de la defensa alba. El barranquillero amarró el balón a su botín y empezó a driblar y a dejar regados a los rivales, se dio vuelta y 3 jugadores en la grama más el portero, sacó un remate de zurda para meter la pelota en el arco y poner a ganar a Junior 1-0.

Tres minutos más tarde, Junior tuvo la posibilidad de aumentar, Carlos Bacca recibió un pelota dentro del área grande, se acomodó remató a ras de grama, pero la pelota pegó rebeldemente el vertical derecho del portero Mastrolía y regresó a la cancha.

Con la ventaja para Junior, los equipos se fueron al descanso. Siga leyendo: Linda Caicedo lidera con doblete la remontada del Real Madrid al Levante

Para el segundo tiempo en Once Caldas ingresaron Sergio Palacios por Stanly Valencia y Juan Patiño por Jorge Cardona; mientras que Junior siguió con los mismos con los que inició.

Once Caldas subió las líneas y empezó a inquietar la zaga de Junior, pero no era contundente. Después del minuto 60 Junior volvió a tomar la manija del juego y creó jugadas para aumentar la cuenta, como una jugada dentro del área en la fallaron Carlos Bacca, Yiommi Chará y Edwin Herrera, no tuvieron la puntería para meter el balón. Dentro del arco del Once Caldas.

Después llegaron los cambios y Junior pudo aumentar la cuenta, al estrellar dos pelotas en los postes, mientras que Once Caldas se arrimó, pero no hubo quien metiera el balón.

Al final fue un triunfo sufrido para Junior porque Once Caldas tuvo una falta cerca del área, pero la barrera la supo controlar.

Con el triunfo Junior llegó a 28 puntos y depende de él para avanzar a la semifinal, Once Caldas también depende de él.

En la última fecha Junior, visita al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca y Once Caldas recibe al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.