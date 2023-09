¿Contra Cristiano Ronaldo? exentrenador del Manchester criticó a jugadores

Ole Gunnar Solskjaer, exentrenador del Manchester United, criticó con dureza a varios de los jugadores que tuvo bajo su tutela en el club y aseguró que un par de ellos rechazaron la capitanía y otros se negaron a entrenarse y jugar para forzar su salida.

Solskjaer estuvo casi tres años en el United y fue despedido en noviembre de 2021, después de una temporada en la que quedó subcampeón de la Premier League y llevó al United a la final de la Liga Europa que perdió contra el Villarreal.

En una entrevista con The Athletic, el entrenador noruego y leyenda de los 'Diablos Rojos', criticó a los que fueron sus pupilos en una turbulenta época en el United.

“Algunos no eran tan buenos como la percepción que tenían de sí mismos. No voy a decir nombres, pero me decepcionó mucho cuando un par de ellos rechazaron la oportunidad de ser capitanes. También me decepcionó que otros dijeran que no iban a entrenarse o jugar porque querían forzar su salida”, dijo el noruego.