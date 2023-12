Copa Mar y Fútbol en Cartagena, con interesantes partidos en su apertura

Astros va con todo en la categoría 2010 y 2009.

Talentos Barrios, de Panamá; Independiente del Valle, de Ecuador; Maracochea, de Venezuela, y Academia FC, de Guatemala.

El campeonato entrega 3 millones de pesos al campeón por categoría.

Algunos partidos de este martes

Entre los partidos que abren esta jornada están los siguientes.

En Comfenalco, en la categoría 2016 juegan este martes: Independiente del Valle de Ecuador -Harold Lozano de Cali ( 7 a.m.), Talentos Cartageneros-Los Cracks (8:30 a.m.), Deportivo Carlos-La Masía (9:30 a.m.), Rey Pelé de Montería-Acesi de Villavicencio (10:30 a.m.) y Expreso Real-Corpaven (12 del mediodía).

En la categoría 2014, en Alameda la Victoria, cancha Roger Martínez juegan: Águilas Doradas- Los Cracks (7 a.m.), Universidad del Valle-Deportivo Carlos (3:30 p.m.), por el Grupo A.

Por el B, Harold Lozano-Talentos Cartageneros (10:30 a.m.) y Atlético Galicia de Ibagué-ante Acesi de Villavicencio (9:30 a.m.).

En 2012, en Alameda, cancha Elson Becerra, actuarán Águilas Doradas-Corpaven ( 7 a.m.), Independiente del Valle-Talentos Cartageneros (8:30 a.m.), Palmeiras Bogotá- Acesi Villavicencio (10 a.m.) y Talentos Cundinamarca- Rey Pelé de Montería 11:30 a.m..