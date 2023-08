¡Despiértate, Real Cartagena!: hay que volver a ganar en casa

Real Cartagena, que no ha logrado convencer a su afición, sale una vez más al ruedo en el Torneo de la Primera B.

Y lo hará en casa, este miércoles, a las 7:30 de la noche, en el Jaime Morón León, en donde recibirá al Atlético de Cali. Lea aquí: Cometimos errores infantiles: Martín Cardetti

Luego de empatar el pasado domingo en su patio 3-3 ante el Bogotá Fútbol Club, Real sale a la cancha a intentar ganar para no solo sumar tres puntos, que necesita con urgencia, sino para mejorar el ambiente actual con los aficionados.

No haberle ganado a Bogotá en casa y no poder vencer al débil Soacha, de visitante, es algo que no cayó bien entre los aficionados del auriverde.

De ahí, la necesidad que tiene Real de vencer a Atlético.