Egan Bernal: “No esperaba el podio” en la Vuelta a Catalunya

El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) aseguró este sábado, tras terminar segundo en la penúltima etapa de la Volta Ciclista a Cataluña y situarse tercero en la general, que “no esperaba” asaltar el podio.

"No esperaba el podio. Estoy feliz por lo conseguido. Pogacar está a otro nivel, es absurdo intentar irse con él. He podido coger a Landa, que me ha ayudado mucho. Se lo agradezco. Es otro paso adelante, pero tengo que mantener los pies en el suelo", resumió.

Bernal calificó de “muy dura” la etapa montañosa de este sábado y, aunque no supo decir si fue la más exigente de su carrera, sí admitió que no se planteó contraatacar cuando Pogacar, vencedor de la jornada y líder de la general, lanzó el ataque definitivo en pleno ascenso a la Collada de Sant Isidre.

"Cuando Tadej (Pogacar) atacó ni intenté seguirlo. Me sentía bien y he intentado atrapar a Mikel (Landa). Cuando soplaba el viento en contra vi que me esperaba y nos ayudamos él uno al otro", añadió.

Entre tanto, el otro colombiano Esteban Chaves (EF Education-Easypost) explicó la decisión de lanzar un ataque en solitario en el ascenso al Coll de Pradell, de categoría especial, en la penúltima etapa de la Volta Ciclista a Cataluña.

“Siempre hay que intentarlo. El chance de estar delante y poder llevarte una alegría es bastante mínimo, pero si vas siempre a rueda el chance es mínimo. Tenemos que jugar nuestras cartas, lo he probado en la parte dura y al final lo he pagado bastante”, afirmó.