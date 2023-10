El ajedrez de Bolívar sigue dando pasos de gigante

Durante el mes de septiembre y principios de octubre del presente año. La Liga de Ajedrez de Bolívar, con el apoyo de las escuelas de ajedrez de Ladianis Pérez y Christian Acosta, organizó dos torneos y participó en un evento regional, con resultados alentadores y prometedores en el proceso de fortalecimiento de los ajedrecistas, demostrando el potencial deportivo de Bolívar.

En el Torneo Recreativo de Amor y Amistad 2023 hubo doce ganadores, quienes jugaron cinco rondas de 10 minutos más 5 segundos de incremento bajo el sistema suizo.

Ellos son Moisés Vivanco, Salvador Basabe y Víctor Martínez para la categoría Sub 8; Néstor Lara, Samuel Ramírez y Karim Montes en la categoría Sub 10; Diego Doria, Santiago Ballesteros y Elio Zamora para la categoría Sub 12; y finalmente la categoría Abierta con José Betín, Martín Velásquez y Pablo Osorio.

Este torneo fue organizado por la Escuela de Ajedrez Ligabol el 14 de septiembre, con el apoyo de padres y madres de la familia ajedrecística.

Por otro lado, del 22 al 24 de septiembre se celebró con la participación de 103 ajedrecistas, el Torneo Departamental Escolar de Ajedrez, con 3 ganadores por categoría, quienes se enfrentaron a cinco rondas de 45 minutos más 5 segundos de incremento.

Este torneo dio aval para la participación en el Nacional Escolar que se jugará en la ciudad de Armenia del 14 al 17 de diciembre próximo, el cual dará derecho a participación en los eventos Internacionales Escolares del 2024.

Los tres primeros lugares en este Departamental fueron logrados por los siguientes jugadores: Martín Torres, Moisés Vivanco y Alejandro Mieles, Sub 7; Iván David González, Luis Daniel Gómez y Adler Torres, Sub 9; Emma Romero, María Paula Herrera y Luciana Ruiz, Sub 9 femenino; Martín Velásquez, Iván José González y Álvaro Delgado, Sub 11; Maryangel Cabrera, Helen Tabares y Sara Lobo, Sub 11 femenino.

Alberto Sepúlveda, Mateo Herrera y Diego Doria, Sub 13; Sara Altamar, María Alejandra Peña y Gabriela Gutiérrez, Sub 13 femenino; Alex Márquez, Adrián Torres, y Juan Diego Vásquez, Sub 15; Natalia Bertel, Camila Torres y María de Dios Lorduy, Sub 15 femenino; Hanier Guzmán, Maicol Buitrago y Juan Miguel Garrido en la categoría Sub 17.