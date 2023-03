El equipo más poderoso de las Grandes Ligas cobra Wi-Fi a sus jugadores

No pagaba por eso, al comenzar. Los Yankees vuelan en un extraordinario avión, totalmente personalizado adentro con muy buenas mesas de póquer. Así que, para ser sincero, preferiría eso a Wi-Fi gratis”.

Jameson Taillon

El equipo de New York le cobrará el Wi-Fi a sus jugadores a 9 dólares. Cabe resaltar que los beisbolistas tienen la opción de pagar o no sus 9 dólares. Le puede interesar: Video: Las polémicas del clásico Real-Barça que las cámaras no mostraron

Esta determinación de equipo puede ser vista como económica, pero podría tener un trasfondo contrario. Tal vez el equipo no quiere que los jugadores se desconcentren de las competencias en los vuelos, a pesar de ello, están abiertos a que sus jugadores paguen sus actividades extradeportivas.