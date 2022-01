El fútbol de Arabia interesado en el talento cartagenero

Los futbolistas, a algunas veces, se van a ligas menos competitivas por dinero, y eso no es malo, pues todos sabemos que la vida de estos deportistas es corta y le apuestan a brindarle un buen futuro a su familia, además, cada persona es autónoma a hacer lo que se le parezca. Partiendo de esto, dos cartageneros podrían recalar en el fútbol de Arabia Saudita, una liga poca vista, de un nivel no tan alto, pero que paga muy bien. Nos referimos a Diego Valoyes, cartagenero de Talleres de Córdoba, quien está cerca de llegar a Al-Ahly de Arabia, uno de los clubes grandes de ese país. Este hizo una oferta de 8.5 millones de dólares por el pase de Valoyes, una cifra nada despreciable. Además le aseguran un excelente sueldo al jugador. Todavía no es oficial, pero todo indica que Diego ya empaca maletas por firmar con su nuevo club. Otro cartagenero que podría llegar a ese fútbol es Jhon Vásquez, quien prefirió quedarse en el Deportivo Cali, pero que en el segundo semestre de este año 2022 llegaría Al Hazem. De concretarse todo, estaríamos hablando, este año, de dos jugadores de la casa que, tal vez, se pierdan del panorama, sin embargo tendría su vida asegurada en cuanto a lo económico. Lea aquí: Entrevista: “Fue un excelente año”: Diego Valoyes