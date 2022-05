El Milan acaricia el Scudetto

El Milán se situó a un paso del título de la Serie A al ganar al Atalanta (2-0), en el estadio Giuseppe Meazza, en la penúltima jornada de la competición. Le puede interesar: Milagro para el Inter

El cuadro rossonnero está a un solo punto de su decimonoveno título liguero, que no consigue desde hace once temporadas, desde que se impuso en la campaña 2010-2011. En la última jornada visita al Sassuolo, que no tiene nada en juego.