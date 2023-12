Elvis Perlaza entre Real Cartagena e Independiente Santa Fe

El fútbol capitalino podría recibir a una nueva figura, y no es otro que el experimentado lateral cartagenero, Elvis Perlaza, campeón con Millonarios. Según informaciones reveladas por Felipe Sierra, reconocido periodista de Win Sports, Perlaza tendría negociaciones avanzadas para unirse a las filas de Santa Fe, el otro equipo emblemático de la capital colombiana.

A pesar de que aún no se ha hecho oficial, diversas fuentes indican que Perlaza no continuará en las filas del ‘embajador’. La decisión de no renovarle el contrato por parte del club sorprendió, especialmente después de que el entrenador Alberto Gamero expresara su voluntad de contar con él en la plantilla, como lo reveló en una entrevista con Antena 2. Lea aquí: ¡Esto se puso bueno!: Bienvenido, Cristian Marrugo al Real Cartagena

Con 34 años de edad, Perlaza estaría listo para vestir la octava camiseta de su destacada carrera. Su trayectoria incluye pasos por clubes como Atlético Huila, Envigado, Boyacá Chicó, Fortaleza, Jaguares, Medellín y, finalmente, Millonarios. Con el equipo albiazul, Elvis Perlaza logró conquistar la Copa BetPlay en 2022 y el título de liga este año, tras vencer a Atlético Nacional en una emocionante final.