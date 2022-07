Emiro Ochoa, una voz de calidad en los Juegos Bolivarianos de Valledupar

Emiro Ochoa, de 54 años, nacido en Zambrano (Bolívar), es una de las voces que narra los Juegos Bolivarianos con sede en Valledupar.

“Empecé en la radio entre Zambrano y Plato, esto siempre ha sido lo mío. A los 17 años, en el 86, inicié mi carrera en Santa Marta y ya llevo más de 35 años en el periodismo deportivo”.

Ochoa, vinculado a RCN hace más de dos décadas, ha seguido las incidencias del sóftbol, fútbol femenino y baloncesto en los Bolivarianos. Mire aquí: Video: el atletismo de Bolívar va por el oro en los Bolivarianos

Ama el periodismo, ha sido todo un trotamundo. “He estado en varios Mundiales de varios deportes, Olímpicos, Panamericanos, Sudamericanos, Bolivarianos y otros certámenes. El periodismo es mi vida. Me inspiraron en su época dos grandes narradores: Luis Alberto Payares y Édgar Perea. Ellos fueron mi espejo”.

Quiere seguir dando lo mejor del periodismo, profesión que ejerce con mucha entrega y dedicación. “Yo le doy gracias a Dios por tantas bendiciones, esto es lo mío, mi mayor sueño es seguir emocionándome con el deporte”, recalca.

A los jóvenes periodistas que se inician en esta actividad, Ochoa les da la siguiente recomendación. “Lo primero es que no dejen la libreta y el bolígrafo, hay que anotar las cosas, investigar, no dejarle todo al internet. Hay que escuchar más al entrevistado, en ocasiones noto que no se les escucha como es debido y que el periodista quiere saberlo todo, hay que escuchar y estudiar”.