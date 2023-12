¿En crisis? Barcelona volvió a perder, esta vez en la Liga de Campeones

El guion del partido daba un giro inesperado en a penas minuto y medio, y el Barça no encajó bien el golpe. Herido en su orgullo, ansioso y precipitado, fue incapaz de hacer circular el balón con criterio e inquietar la portería de Butez hasta el gol del empate a los 35 minutos.

El entrenador del conjunto azulgrana dio descanso a Araujo y a los Joaos -Cancelo y Fèlix- y alineó un centro del campo totalmente inédito con Romeu, Sergi Roberto y Fermín, además de hacer debutar al defensa del filial Héctor Fort como lateral derecho.

Pero las rotaciones no pueden justificar un primer acto en el que sus hombres fueron incapaces de robar el balón al Amberes que, aunque no volvió a inquietar a Peña, sí se acercó con cierto peligro al área rival y prácticamente no sufrió atrás. Lea aquí: El premio económico que se llevará el ganador de la final entre Junior y Medellín

La cosa no mejoró para el Barcelona al inicio de la reanudación. El árbitro italiano Marco Guida anulaba, por fuera de juego, un gol de Janssen, siete minutos antes de que el atacante del Amberes hiciera, esta vez de forma legal, el 2-1.