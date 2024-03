En vivo: Arsenal vs. Porto, duelo atractivo en la vuelta de los octavos

“Siempre confié en que jugaría partidos importantes y la ‘Champions League’. Aunque el fútbol no siempre va cómo esperas. Cuando estuve en el Real Madrid el plan no era irme cedido, pero así es el fútbol y así es la vida”, dijo Odegaard este lunes en rueda de prensa.

El jugador noruego llegó muy joven a la estructura del Real Madrid y encadenó varias cesiones hasta que fichó el Arsenal. Lea aquí: En vivo: Barcelona vs. Nápoles, por un cupo a cuartos de final

Martin Odegaard, centrocampista del Arsenal, aseguró que siempre confió en que jugaría partidos importantes y de la Liga de Campeones, aunque admitió que en el fútbol nunca se sabe y que, cuando estaba en el Real Madrid, su plan no era salir cedido.

“Hablamos después del partido. No fue nuestro mejor encuentro. No lo hicimos bien con la pelota. Nada más acabar sabíamos que teníamos que hacer algo diferente. Es el único partido que no hemos ganado este año, así que eso es suficiente motivación”, apuntó.

Sobre las “artes oscuras” del Oporto y si perderán tiempo para mantener el resultado, Odegaard aseguró que en la ida el balón estaba parado mucho tiempo, pero que también les pasó este fin de semana contra el Brentford y que lidiaron con ello de forma “brillante”.