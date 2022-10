“Esas peladas juegan mucho”: El Pibe Valderrama

El fútbol femenino sigue dándole alegrías a Colombia a nivel de selecciones y clubes. La participación histórica de la Selección Colombia Sub-17 que se clasificó al Mundial de la India 2022 es algo que tiene alegre a la familia del balompié nacional.

Carlos El Pibe Valderrama, legendario de la Selección Colombia y embajador de la casa de apuestas Codere, habló de la actuación de Linda Caicedo, nominada a la mejor jugadora del mundo en los Premios Globe Soccer y exigió a los directivos pagarle un meritoro premio a las futbolistas que han representando con todos los honores al país en la cita orbital prejuvenil.

“Cómo van a calificar esta selección como amateur si esas peladas juegan mucho. Es un espectáculo, nos tienen contentos a todos. Cuidado que vamos a dar la vuelta olímpica. Están en la final porque se lo merecen, nadie les ha regalado nada”, comentó Carlos. Lea aquí: Los ídolos colombianos felicitan al seleccionado colombiano femenino

Con referencia a Linda Caicedo, gran figura de la Suib-17, El Pibe la llenó de elogios. “Linda Caicedo es una crack. Junto a Luis Díaz tenemos dos figuras internacionales. Hay que votar por ella para que se gane el premio a mejor jugadora del mundo”.

Sobre al apoyo de los directivos al fútbol femenino, El Pibe fue enfático en afirmar que “no apoyan nunca, no ven que no le quieren pagar los premios a las peladas de la Sub-17. Que suelten algo para ellas, las peladas se lo ganaron, cómo van a salir los directivos que no hay premios”.