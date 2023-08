Esta tarde se oficializaría la salida de "Bolillo" Gómez de Junior

Extraoficialmente se conoció que en las horas de esta tarde de este jueves 17 de agosto se conocería la salida de Hernán “El Bolillo” Gómez de la dirección técnica de Junior de Barranquilla. Lea: ¿Le queda bien a Iván René Valenciano postularse para técnico de Junior?

“Me tocó tomar unas decisiones y el hecho de no haber ganado los partidos se me volteó la marea por las decisiones de haber mejorado al grupo, haber hecho cosas con personas más nuevas... todo eso se tomó y no hubo problemas en ese aspecto porque casi metemos al equipo en el octagonal. Hemos ganado 7 partidos, empatado 7 y perdido 6, pero casi todos los que perdimos están en esta época, entonces no se ve nada bueno, pero la gente que está dentro del club piensa que el futuro del Junior en el 2024 va ser muy bueno”, dijo el técnico en la última rueda de prensa.