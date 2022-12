Esto fue lo bueno y lo malo del deporte de Bolívar en 2022

Fue un buen año para Jorge Carrascal, el cartagenero de 24 años, que pasó de River Plate de Argentina al CSKA de Moscú. No solo rindió en otra liga sino que tuvo varias notas interesantes en varios partidos con la selección Colombia de mayores. Se da como seguro que será tenido en cuenta con regularidad para las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Gledys Bello, en futsalón femenino, fue campeona mundial con Colombia en el certamen internacional que tuvo como sede Mosquera, Cundinamarca. No es un logro menor. También tuvo esta dicha Cristian Elles, de Villanueva (Bolívar), asistente técnico de la tricolor.

En paralímpico, el cartagenero Fredy Marimón (17 años) ganó el título en el Us Open de Surf Adaptado en California (Estados Unidos). También fue octavo en el Mundial de Surf en este mismo lugar.

Marimón ganó el Us Open de Sur Adaptado

En karate do, Bolívar se hizo a dos oros y también dio la pelea en competencias nacionales.

No se puede dejar nunca por fuera al Ironman, que realizó su sexta versión y fue importante para la ciudad por la reactivación económica, turística y deportiva.

El fiasco del 2022

Se lo ganó una vez más el Real Cartagena, que lleva varios años haciéndose a este galardón. El equipo auriverde, que sigue vendiendo la idea que busca el ascenso, completó 10 años consecutivos en la Primera B. Quedó eliminado en el primer y segundo semestre. Tuvo un equipo poco competitivo. Cada vez son menos los aficionados que le siguen al Real, que es la cara negativa del deporte profesional en la ciudad.

Otro año sin baloncesto

El Torneo de Baloncesto Profesional se realizó en el primer y segundo semestre de 2022, pero Cartagena siguió sin representante porque no hay dolientes ni dirigentes de talante que logren tener un equipo en este importante campeonato. La última vez que La Heroica tuvo equipo profesional fue en 2015 cuando Marinos hizo presencia.

No puede volver a pasar

Bolívar no tuvo participación en los Juegos Intercolegiados, fase regional y eso fue un duro golpe para los niños y jóvenes. Iderbol y Coldeportes se culpaban el uno al otro, mientras que los menores sufrían porque no pudieron estar en la segunda fase por un tema dirigencial del que ellos no tenían ninguna culpa.