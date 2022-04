Estos son los candidatos para reemplazar a Rueda en la Selección Colombia

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no ha oficializado la salida del técnico Reinaldo Rueda, todo indica que el caleño no seguiría en el banco de la Selección, pues no cumplió con las metas trazadas. Colombia no clasificó al Mundial de Catar y esta sería la gran razón de su salida. Lea aquí: Atención: Reinaldo Rueda no seguiría como técnico de Colombia

Ante esta situación, ya empezaron los rumores a nivel nacional sobre el reemplazo de Rueda, con miras a las Eliminatorias al Mundial del 2026, torneo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, como sedes conjuntas.

En la lista de candidatos para dirigir a la Selección Colombia aparecen Marcelo Bielsa, técnico argentino y quien hace poco terminó su vinculo con el Leeds de Inglaterra. También está en la baraja Ricardo Gareca, también argentino, y que hoy dirige a la Selección Perú. Luis Fernando Suárez es el otro de los candidatos. Suárez, quien es colombiano, se encuentra dirigiendo a Costa Rica.