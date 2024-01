Examen a un Real Madrid sin Bellingham

La competición “adulterada” de la que habló Joan Laporta y las “cosas que no cuadran” en una Liga “difícil de ganar” que denunció Xavi Hernández son declaraciones que han dolido en el club y dentro del vestuario. Carlo Ancelotti respondió desde la sala de prensa y los jugadores quieren hacerlo en el terreno de juego. Los siete puntos de distancia con el Barça y los diez con el Atlético de Madrid son las razones por las que piensan que se “desvía el foco”.

El técnico italiano tiene a todos sus jugadores disponibles, salvo las ausencias por graves lesiones -Courtois, Militao y Alaba-, y la baja por sanción de Bellingham, que ya se perdió el encuentro de la primera vuelta ante Las Palmas. Hay dos opciones para sustituir al inglés: Brahim, la que más fuerza tiene, que mantendría el dibujo, y Joselu Mato si se apuesta por un 9 puro para pasar a un 4-3-3.

El objetivo marcado por Ancelotti a sus jugadores, que han recuperado fuerzas tras el gran desgaste físico de la conquista de la Supercopa y del derbi copero perdido ante el Atlético de Madrid, que tanto acusaron ante el Almería, es que vuelvan a ser fiables en defensa. Hasta diez tantos en sus cuatro últimos partidos plasman la pérdida de solidez, a la que tampoco ha ayudado la continua rotación en portería. Ante la UD Las Palmas regresa a la titularidad el ucraniano Andriy Lunin en un nuevo examen.

Otros partidos: Real Sociedad vs. Rayo Vallecano (8 a. m.); Barcelona vs. Villarreal (12.30 p. m.); Mallorca vs. Betis (3 p. m.);