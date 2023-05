$!Expareja de Alves, entre el acoso de medios y rumores de romance con Hakimi

Sanz, que es modelo en el viejo continente, explotó en su perfil de Instagram, donde se desahogó del acoso mediático que atraviesa por la situación legal de su expareja. Le puede interesar: “Eres mi putita”: Dani Alves a su presunta víctima antes de violarla

“Yo no sé qué más quieren de mí. Me están agobiando, no sé qué más hacer, porque haga lo que haga esto no para”, condenó la modelo.

Joana tampoco entiende la persecución a las afueras de su casa: “¿Por qué tienen que esperarme afuera de mi casa? He dicho muchas veces que no me gusta”. Le puede interesar: Alves alega que ha escolarizado a sus hijos y no se escaparía de España

La modelo también afirma que se encuentran reporteros invadiendo su espacio: “Me siento mal. Es muy psicópata que una persona haga guardia o te espere afuera de la puerta de tu casa. Esta vez han esperado un poco más cerca de mi casa, he intentado entrar rápidamente y han venido corriendo”.