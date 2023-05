“Eres mi putita”: Dani Alves a su presunta víctima antes de violarla

En las declaraciones de la mujer se puede escuchar los momentos escalofriantes que habría vivido dentro del baño de este negocio. Lo que se sabe es que la mujer ingresó al baño de manera voluntaria y después de unos besos y caricias, quiso salir del lugar y no continuar. No obstante, el futbolista brasileño al escuchar que ella ya no quería estar con él, le puso seguro a la puerta y la comenzó a intratar con palabras y golpes. Le puede interesar: Video: Alves junto a mujer que lo acusó, “sé toda la verdad de lo que pasó”

La joven en su relato afirma que Dani la llamó “eres mi putita” y empezaron los maltratos físicos. La mujer pidió que no se diera publicidad a lo ocurrido, porque según ella, nadie le creería su versión al haber entrando al baño de manera voluntaria. Ha habido penetración se escucha en las declaraciones a una de las amigas de la presunta víctima.

"Accedí voluntariamente al baño y luego de besarnos le hago saber que me quiero ir y él me lo negó y le puso seguro a la puerta del baño. Me dijo cosas desagradables como 'eres mi putita' y me comenzó a golpear", expresa la mujer.