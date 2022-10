Fiesta basquetera: Cartagena de Cesta pone en juego la pelota naranja

Con la programación de tres partidos en el coliseo Bernardo Caraballo, comienza este domingo la Copa Invitacional de Baloncesto Plus 36 ‘Cartagena de Cesta’, que reúne a 10 quintetos de la ciudad.

El certamen cuenta con el aval de la Liga de Baloncesto de Bolívar y la coordinación está a cargo del licenciado Ricardo Knight.

“Todo está listo para que la pelota naranja se eche al aire y comiencen los partidos. De nuevo nuestro agradecimiento al doctor Dumek Turbay por apoyarnos en este gran evento que busca la recreación e integración de nuestros jugadores veteranos”, indicó Ricardo Knight.

Los equipos confirmados son: Nuevo Bosque, Club Águilas, Guerreros , Raptor, Tigres, Paseo Bolívar, Friends, Monstar, Santa Clara y Club Ciclones.

Los partidos de hoy son: Águilas vs. Raptors (12:15 p. m.); Tigres vs. Ciclones (1:15 p. m.); Friends vs. Nuevo Bosque (2:15 p. m.).

En la primera jornada, el partido más interesante lo protagonizarán Friends y Nuevo Bosque, los cuales llegaron a la final en la primera edición.

El resto de la programación semanal es: lunes 10 de octubre, cancha de Nuevo Bosque, Santa Clara vs. Monstar (7:15 p. m.); Nuevo Bosque vs. Guerreros (8.15 p. m.

Miércoles 12 de octubre, cancha Nuevo Bosque, Santa Clara vs. Guerrreros (7:15 p. m.); Ciclones vs. Paseo Bolívar (8:15 p. m.).