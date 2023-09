Francisco Mosquera: “Estoy parado en la raya luchando por mis sueños”

Francisco ‘Pacho’ Mosquera la tiene clara: “Estoy ‘parao’ en la raya”.

Es una forma de expresar cómo se está preparando para hacer realidad el sueño de su vida, el de participar y ser medallista en unos Juegos Olímpicos.

Mosquera fue el invitado especial en el programa Buenos días, deportes, que se emite por las plataformas virtuales de El Universal (Facebook y Youtube).

“No me rindo, me faltan los Olímpicos, es un sueño al cual no renuncio, trabajo fuerte para estar ahí, Catar será mi primer clasificatorio en diciembre de este año”