Freddy Marimón le dice al Ider: “Basta ya”

Freddy Marimón, quien fue campeón mundial de surf adaptado en 2019, reclamó al Ider por no haberlo tenido en cuanta en la actual administración.

Marimón ha sido uno de los mejores en el deporte de la discapacidad en los últimos 8 años y ha sido ejemplo e inspiración para jóvenes y adultos que intentan cambiar su vida a través del deporte. “Si yo puedo, tú puedes”, ha sido la frase de combate que Freddy ha puesto de moda en La Heroica a través del tiempo.

El paratleta, de 17 años, se pronunció a través de su Instagram, en el que dejó un mensaje en la cuenta del Ider.

“Desde el inicio de mi carrera he tenido apoyo del Ider, pero desde el 2020 a la fecha todo lo que he solicitado se me ha negado, incluso se han tomado foto conmigo y publicado, haciendo creer que me apoyarían. ¡Basta ya! Queremos un doliente del deporte en ese cargo, menos fotos y más acción”. Lea aquí: (Infografía): Freddy Marimón, el joven que abraza el mundo y lo conquista

No tiene límites, para él no hay nada imposible, siempre ha sido un guerrero, desde niño le ha tocado superar los obstáculos. Padece una enfermedad congénita que lo privó de sus miembros inferiores y su brazo izquierdo, pero que no ha sido ninguna limitación para que sea exitoso en lo que se propone.

Andrés Porras, presidente de la Federación Colombiana de Surf, afirmó que: “El Ministerio del Deporte y el Iderbol han respaldado a Freddy Marimón para participar en los diferentes torneos nacionales”.

Los torneos que tiene Freddy

Marimón tiene dos competencias internacionales en las que participará, una de ellas es el Mundial Surf Adaptado, en California (Estados Unidos) en diciembre de este año y el Us Open, también en el mismo lugar, pero en septiembre.

“Los recursos para el Mundial ya están listos, pues el Ministerio del Deporte y el Iderbol , a través de la Gobernación, lo garantizaron a principio de año, pero es muy importante asistir a Us Open porque ahí estarán los mejores competidores y le servirá de fogueo a Freddy para llegar bien preparado. Él quiere volver a ser campeón del mundo”.

Porras afirmó que la idea es hacer una colecta online para que las empresas o las personas del común se sumen para ayudar a Freddy a participar en el Us Open en septiembre.

Hace unos días, el Ider fue fuertemente criticado por los concejales, ciudadanos y periodistas por varios temas, entre ellos el apoyo a deportistas y escenarios deportivos en Cartagena.