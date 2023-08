Conmebol sigue su lucha contra el racismo y logró importante acuerdo

La Conmebol y el Observatorio da Discriminação Racial no Futebol (Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol) sellaron este jueves una alianza para fortalecer la lucha contra el racismo y la discriminación en dicho deporte.

“El fútbol no es violencia, en el fútbol no se acepta el racismo, no hay lugar para las personas que cometen estos actos, ni en los estadios ni en el campo de juego”, ratificó Domínguez en una declaración escrita remitida a EFE.

Por su parte, el fundador del Observatorio, Marcelo Carvalho, se declaró optimista “en cuanto a los resultados que se obtendrán, con acciones importantes y continuas”, según el comunicado.

El Observatorio trabaja desde 2014 en fomentar el debate contra la discriminación, desarrollar acciones educativas e informativas enfocadas a eliminar la intolerancia en el deporte, transformar el mundo del fútbol en un espacio más inclusivo y diverso y fortalecer el empoderamiento de las comunidades minoritarias, agregó la comunicación.