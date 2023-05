El Bolillo quiere que Junior deje de ser el meme del fútbol colombiano

Junior de Barranquilla ha sido el equipo de moda del fútbol colombiano durante las últimas semanas. Tristemente para su reputación, la institución se ha visto empañada en actos de indisciplina de algunos jugadores, quienes han recibido como castigo por parte de la institución no ser tenidos más en cuenta.

El caso que más ha causado indignación entre los aficionados tiburones es el de Luis ‘Chino’ Sandoval, quien arribó en estado de alicoramiento al entrenamiento del pasado lunes. Además, a Wálmer Pacheco, Ómar Albornoz, César Haydar y José Ortiz también se les citó entre los indisciplinados del cuadro barranquillero.

Por el tema Sandoval, Junior tuvo que emitir un comunicado en las últimas horas, donde dijo que el vínculo que mantenían equipo y jugador estaba terminado, no solo por lo hecho esta vez, sino también porque el de 23 años es reincidente en estas malas prácticas. Messi será titular este sábado con el PSG tras la sanción que le impusieron

Además de esa comunicación que salió a la luz en la tarde del pasado jueves, ‘Bolillo’ Gómez como entrenador al mando habló en rueda de prensa: “Ese tema lo hablé con directivos y con los muchachos. Yo tomé una decisión y no sé cómo lo están manejando. El hecho es que dentro de la nómina que iba a iniciar contra Pereira no hay cuatro que van a estar y no hay nada más que hablar”.

Tratando de lanzarles un salvavidas a esos jugadores que actuaron mal, expresó: “Yo también la he embarrado, y en el fútbol hay un alto porcentaje de cosas. Siento dolor por muchachos que son buenas personas, porque dentro de la interna del grupo no son malos y se les fue la mano en un momento inadecuado”.