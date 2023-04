Estos son los compradores del nombre del estadio del Deportivo Cali

Según el reporte de la Agencia AVC, Gersson Nahel Solano habría amenazado a la estudiante para que le entregara 50 mil pesos mexicanos a cambio de no atentar contra la vivienda de sus padres. Se le acaba la temporada: Teófilo Gutiérrez decepciona en Bucaramanga

Sin embargo, desde la página web de la empresa petrosoccer.com se encontró que el número que allí aparece pertenece al señor Gersson Nahel Solano, quien no tiene una buena hoja de vida en territorio mexicano.

Petro Soccer es la empresa que habría ofertado 32 millones de dólares para quedarse con ese título, dinero que no caería para nada mal al conjunto verdiblanco debido a su actual crisis financiera.

Aunque el señor Solano fue arrestado en flagrancia, después fue dejado en libertad.

En Instagram apareció un perfil que parece ser del señor Gersson Nahel Solano y en la información se relaciona como representante de jugadores y CEO de la empresa Petro Soccer, la misma que busca adquirir el nombre del estadio Deportivo Cali.

Una empresa de dos años, pero con dominio web nuevo

Otra de las grandes dudas que ha dejado esta negociación es que el dominio de la página web de la empresa Petro Soccer (petrosoccer.com) fue creado hace 84 días. Según el registro en internet, el 1 de febrero de 2023 fue comprada la licencia por un año.

“Una página web no te dice nada, es una fachada de la empresa, eso no te dice nada, la empresa no es Petrosoccer, hay un respaldo detrás”, fue lo que comentó el delegado de la empresa Petro Soccer al programa Zona Libre de Humo.

Sin embargo, llama la atención que siendo una empresa de dos años de funcionamiento y que supuestamente ya ha hecho negocios con otros dos clubes del fútbol colombiano, apenas en 84 días haya generado su página web y aún tenga algunos vacíos en la misma.

El respaldo de la compañía

Otro de los puntos que ha generado dudas es el origen de los 32 millones de dólares que entrarán al Deportivo Cali por el concepto de la venta del nombre del estadio.

El delegado de la compañía manifestó en varias entrevistas que la empresa Petro Soccer cuenta con el respaldo de la compañía petrolera libanesa Global System, con sede en el país asiático y en Miami.

Sin embargo, no ha aparecido hasta ahora documentación que respalde aquella afirmación ni algún representante de la firma petrolera para que confirme o desmienta ello.

Según explicó el delegado, Global System está interesado en invertir en varios modelos de negocios y el fútbol es uno de ellos. Es más, manifestó que la palabra 'Petro' en el nombre de la empresa se refiere justamente al petróleo.

¿En qué va la negociación?

Lo que se pudo conocer es que la negociación está cerrada en un 90% y lo único que resta es que el Deportivo Cali entregue una documentación para desembolsar el dinero por la compra del nombre del estadio, el patrocinio en la camiseta y un préstamo a 10 años con una tasa de interés anual del 2.5%.

Versión que concuerda con lo expresado por Luis Fernando Mena esta semana cuando reveló algunos detalles de la venta.

“Los papeles (con la empresa) ya están firmados, lo que pasa es que como son transacciones internacionales, exige muchas cosas y mucha documentación por parte de los dueños del nombre del estadio como por parte de nosotros”, dijo Luis Fernando Mena en el ‘Corrillo de Mao’.