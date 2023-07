Reconocido futbolista de talla mundial confesó que lo violaron cuando niño

Y continuó: “Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una ayuda, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”.

LOS TRAUMAS DE INFANCIA LE PASARON FACTURA

El ex-Tottenham expresó que su infancia no fue fácil, pues fue abusado sexualmente a los 6 años y también consumió y vendió drogas.

"A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre. A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre. A los doce, me adoptaron. Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas", relató Dele Alli con voz entrecortada ante la mirada atenta de Neville.

Todas estas situaciones le han pesado en los últimos años hasta el punto de no poder controlar su mente y pensar en retirarse de su carrera futbolística: “Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo”.

EL APOYO DE SUS COLEGAS