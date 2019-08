Yesus Cabrera: calidad pura

Siempre quiere dar más y sabe que tiene el talento para hacerlo. “Ya son 10 años desde que debuté y creo que tengo más para dar, lo más importante es que todo me ha llevado a cierta madurez y aún estoy convencido que no es lo tope y puedo dar más”, afirma.

“Tener muy buenas presentaciones en un club tan grande como lo es América tiene más repercusión a nivel nacional, ya son varías reconocimientos a lo largo del año y obviamente eso te da un estatus en el país. Estoy en lo mejor de mi carrera y creo que es gracias a la experiencia que he adquirido en otros clubes”, comenta Cabrera.

Triunfar en América no es fácil, pues es un club con una hinchada demasiado exigente que siempre quiere más.

Jugó en un principio en la Escuela El Bole, pasó a Nuevo Bosque y después llegó a Ciclones para luego pasar por Equidad, Real Cartagena, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Once Caldas y actualmente, América de Cali.

Sus recuerdos

De los recuerdos más importantes en el fútbol aficionado cuenta uno en particular. “En La Equidad, categoría juvenil, hice 7 goles frente a un equipo que se llama justamente Olaya, así como mi barrio”.

De los grandes entrenadores del fútbol aficionado, Yesus recalca uno en especial: Henry Calderón. “El profe ‘Calde’ me enseñó mucho como futbolista y persona. Otro que me ayudó fue José Fernando Santa, quien me dio la oportunidad de tener continuidad en el Real Cartagena para así brillar y consolidarme”.

Yesus trabaja fuerte para seguir cosechando éxitos. “Liseth Carolina, mi señora, y Yesus Jr., mi hijo, son mis grandes motores, al igual que mis padres y mis hermanos. Sigo teniendo sueños, quiero tener una experiencia internacional y no pierdo la esperanza de vestirme con los colores de la Selección Colombia”.

Es uno de los ídolos de Cartagena, pues brilló con luz propia en el Real Cartagena. En La Heroica, la hinchada lo adora.

Cabrera vive días felices con el América, con el que desea salir campeón en el fútbol colombiano, esa es la meta principal. Yesus dará todo para cumplir los deseos de su corazón. Él tiene con qué...