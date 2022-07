Garantizan a apoyo a Freddy Marimón para eventos internacionales

Freddy Marimón recibió una buena noticia. No solo participará en el Mundial de Surf Adaptado en diciembre en California (Estados Unidos) si no que también asistirá al US Open de Surf Adaptado a realizarse en el mismo lugar en septiembre de este año.

La Gobernación de Bolívar, a través del Iderbol, ratificó el apoyo a Marimón, quien ya fue campeón del mundial de surf adaptado en el 2019. Lea aquí: Ider respondió a Freddy Marimón que su solicitud no aplica

Pedro Alí Alí, gerente de Iderbol, afirmó a través de un comunicado que: “Hemos visto la preocupación en Freddy y de su equipo de trabajo por eso nos reunimos para ratificarle nuestro apoyo a través de la Gobernación de Bolívar. Freddy lleva muchos años con nosotros , siempre lo hemos apoyado , el hace parte del equipo de Iderbol , actualmente tiene un contrato hasta el mes de diciembre”.

Marimón, quien tiene 17 años, afirmó que “ Al enterarme que participaría en el US Open , no tenía los recursos necesarios , toqué varias puertas pero no había nada concluso y hoy recibo con alegría esta noticia de parte de Iderbol y la Gobernación. La verdad es muy importante este evento porque será fundamental para mi preparación al mundial. Espero dar triunfos a Cartagena , Bolívar y Colombia”.

Fredy, a través de sus redes sociales había reclamado al Ider la falta de apoyo desde 2020, a lo que el ente distrital respondió que su solicitud no había sido atendida porque las políticas no permiten apoyar económicamente a deportistas que reciban apoyos de otros entes.

Desde el inicio de su carrera como surfista, Marimón ha sido Campeón Nacional en su categoría y ganado diferentes eventos internacionales.