“Hace un mes te convertiste en mi ángel”: pareja del Chamo

El sentido mensaje de su pareja

Gloria Barrios Padilla, la compañera sentimental de Samuel Espinosa y quien se encuentra embarazada, escribió a través de su Facebook un sentido mensaje.

“Hace 1 mes cambió la vida para siempre, hace 1 mes cambiaron los planes, las metas, los sueños. Hace 1 mes te extraño, te pienso, te sueño, te anhelo, hace 1 mes asumí responsabilidades que pensé que no podía o no me tocarían. Hace un mes te volviste nuestro ángel., hace un mes siento que algo me falta”.

Gloria siguió escribiendo: “Aprenderé a vivir sin ti, pero contigo dentro de mí, me hace falta tu amor, me hace falta tu querer, me hace falta tu corazón, me hace falta todo. Diera todo lo que tengo y lo que soy por devolverme a ese día y evitar todo lo que pasó. Te amo y te amaré por siempre mi ángel de la guarda”.

Amigo del fútbol

Su pasión por el fútbol y al amor por sus amigos le llevó a compartir con ellos en distintas ciudades de Colombia y en otros países. Todos querían compartir con él, fue amigo de futbolistas profesionales y exprofesionales locales, como Wílmar Barrios, Jorge Carrascal, Yesus Cabrera, Omar Albornoz, Juan José Salcedo, Pier Grazziani, Fram Pacheco, Oswaldo Salgado, entre otros.

En el fútbol local aficionado jugó en Boca Juniors, se desempeñaba como volante de marca. En la cancha siempre dio todo.

En Los Calamares era propietario de un sitio de comidas rápidas muy conocido que se llama El Chamo. Ahí atendía a sus grandes amigos del deporte y duraba horas y horas tertuliando con ellos.

En los últimos años, El Chamo fue el organizador del Juego de las Estrellas del Fútbol de Bolívar. En el 2021 hizo un evento de lujo en Los Calamares con los mejores exponentes de nuestro fútbol.

Por qué, por qué, por qué...

Un sicario le arrebató la vida, dejando a sus familiares y amigos sumidos en una gran tristeza. ¿Por qué lo asesinaron?. Esa es la pregunta que se hace todo el mundo.

“El Chamo fue un ser extraordinario, aún me duele su partida, no me la creo, no sé qué pudo pasar, me pregunto por qué pasan estas cosas, aún me duele el corazón, pero sé que él allá arriba se convirtió en el ángel de sus familiares y amigos”.

Aún hay rabia, dolor y llanto en el deporte local. Los que conocieron al Chamo dan fe de lo buen ser humano que fue. Por qué lo asesinaron, por qué....