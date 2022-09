Hinchas del Atlético Madrid dedican cantos racistas a Vinicius

Este despreciable suceso llega para “calentar” y “afrontar” la campaña que el mundo del fútbol ha hecho en contra de las declaraciones racistas, de la última semana, en contra del jugador brasileño. El fútbol pasa a segundo plano cuando estos tipos de actos empiezan a presentarse. La liga no demoró en pronunciarse y denunciara ante la Comisión Antiviolencia los cánticos ocurridos hacia Vinicius por parte de los hinchas del Atlético de Madrid, la liga también condenará los cantos que acontecieron en el interior del estadio de “Vinicius Muérete” y el lanzamiento violento de objetos hacia los jugadores del Real Madrid al momento de celebrar sus goles, los cuales quedaron escritos en el acta arbitral. Lea aquí: Así les fue a los colombianos convocados antes de la Fecha FIFA

Ante estos comentarios y cánticos Vinicius se pronunció en sus redes, mediante una carta expresando lo que piensa y siente con respecto a esta triste situación. En la cual dice: “mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra” publicó el jugador vía instagram.

“Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer. Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar.”

Vini concluye lanzando un mensaje directo hacia este tipo de cantos e insultos y las personas que los realizan: “El guión siempre termina con una disculpa y un “me han malinterpretado”. Pero lo repito para ti, racista: No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea”.