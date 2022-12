Historia: La cartagenera que quiere llegar lejos en el arbitraje femenino

“Terminé metida en esto sin querer queriendo. Yo jugaba fútbol en el equipo Talentos y una vez un amigo me dijo que se quedaron sin árbitro y que le hiciera el favor de pitar el juego. Lo hice bien, me gustó y aquí me quedé”, asegura Endriana, en las canchas de Alameda la Victoria, en la previa de uno de los juego del campeonato de fútbol de la Liga.

Edriana ha mostrado su talento en el arbitraje profesional.

Hace parte del Colegio de Árbitros de Bolívar, que preside el mundialista Abrahan González.

Se desempeña como asistente o línea. Siempre está presta para levantar la bandera cuando la situación lo amerita y para intervenir en el juego con sus decisiones apoyándole al árbitro central del compromiso.

“Acumulo entre 45 y 50 partidos a nivel profesional. Me encanta lo que hago, admiro mucho a Mary Blanco, una asistente de línea de Boyacá que lleva una gran carrera hasta el momento, pero mi gran ejemplo a seguir siempre ha sido Abraham González, quien me ha enseñado todo lo que sé”, recalca.

Siente que ha crecido mucho en su carrera, pero sabe que en esta carrera se aprende todos los días. “Me gusta mucho aprender y también enseñar a quienes se inician en esta actividad, en donde sueño hacer parte de las ternas que actúen en torneos internacionales”.

Reconoce que no ha sido fácil avanzar en esta actividad porque le ha tocado duro con el machismo que se ve en esta sociedad. “A pesar que me estaba preparando los retos iniciales cuando uno comienza en esto son bravos, he recibido amenazas de agresión física de entrenadores de algunos equipos porque no están de acuerdo con decisiones en un partido. No ha sido fácil, pero esto me gusta demasiado y por eso he seguido adelante”, agrega.

En el arbitraje femenino de Bolívar hay cuatro profesionales y dos aspirantes.

No quiere opinar mucho sobre el logro histórico de la selección Colombia de fútbol femenino sub-17, subcampeona del Mundial de la India, pero dice sentir alegría como todo colombiano que ama este deporte. “Estos logros me alegran, al ellas conseguir eso nos ayudan a las árbitros en Colombia a que hagan una Liga Profesional más larga o con dos torneos como lo hacen con los hombres”.

Vive en Portales de Alicante, frente a la Terminal de Transportes y todos los entrena fuerte, duro y parejo pensando en ser gran protagonista en esta carrera en un mañana no muy lejano.

“Terminé mi bachillerato hace algunos años en El Socorrito. Este año comenzaré a estudiar Licenciatura en Educación Física. Los estudios siempre serán importantes”, comenta.

Hacen historia como árbitros

La colegiada francesa Stéphanie Frappart se convertirá este jueves, a las 2 de la tarde, en la primera mujer en dirigir un partido en un Mundial masculino.

Neuza Back (Brasil) y Karen Díaz (México) completarán la terna. Las tres ya aparecieron en otras jornadas de este certamen, pero como asistentes.

“Es una alegría inmensa ver a árbitros mujeres en campeonatos del mundo. Ese es el futuro que yo quiero para todas nosotras. Esas mujeres que estarán en el juego Costa Rica -Alemania nos están abriendo las puertas y sé que muchas de nosotras, con este tipo de logros, estamos más cerca de conseguir nuestros sueños”., dice.

El arbitraje es muy difícil, en el que hay que entrenar y capacitarse. Es una profesión más que requiere de mucho sacrificio y dedicación . “Nosotros entrenamos de lunes a jueves muy duro. El viernes es de mucha lectura, capacitación, enseñanzas de las reglas, actualizaciones, ejemplos y muchas otras cosas que nos sirven para nuestro crecimiento. Los fines de semana oficiamos como árbitros en partidos de la Liga de Fútbol de Bolívar en dos o tres juegos al día”.

Ella seguirá en busca de sus sueños, quiere llegar muy lejos en el arbitraje y tiene madera para lograrlo.