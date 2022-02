James Rodríguez: Los silbidos de los hinchas en el Metropolitano me lastimaron

Se ha hablado mucho que dentro de la selección Colombia hay rencillas y bandos y que quizás por eso, el equipo no gana en las Eliminatorias Suramericanas y está cerca de la eliminación al Mundial de Catar 2022.

James Rodríguez en la transmisión en su cuenta de Twitter con los aficionados, abordó varios temas, como las supuestas peleas con sus compañeros y todo lo que aconteció en la derrota ante Perú. Sobre la supuesta pelea con sus compañeros, precisó que “nunca he peleado con Falcao, es como mi hermano, mucho menos con Ospina, Cuadrado y lucho Muriel. Como yo no hablo con la prensa en Colombia por eso me tiran duro”. Le puede interesar: La Juventus de Cuadrado enfrenta al Villarreal en la Liga de Campeones

Camino al vestuario ese día se pudo ver a un James muy molesto por los silbidos, lanzando insultos y llamando desagradecidos a quienes reprocharon lo hecho por la Selección, que necesitaba ganar, pero en el último minuto, Perú marcó el gol y dejó a la Tricolor grogui y casi fuera de la cita orbital.

Sobre los silbidos de los aficionados en el estadio Metropolitano, James dijo “lo dimos todo hasta donde se pudo. No se pudo concretar, luchamos hasta el final y los silbidos me lastimaron”. Le puede interesar: Esto es lo que gana Luis Díaz con el Liverpool

Y precisó que “Si yo tengo un partido malo, que me piten, que me silben y todo lo que quieran, que me digan de todo. Pero el partido fue bueno. En Barranquilla hay momentos que nos han apoyado mucho y otras veces no y es normal, no siempre la relación entre la Selección y los hinchas tiene que estar bien. Lo asumimos, pero creo que hemos dado muchas alegrías y trabajaremos para dar más”.

Colombia ocupa la séptima casilla en la tabla de las Eliminatorias con 17 puntos. Perú que es quinto tiene 21, y, hasta el momento, tiene asegurado el repechaje.

La Selección volverá a Barranquilla el 24 de marzo para enfrentar a Bolivia y 3 días después visitará a Venezuela. Colombia necesita sumar los 6 puntos y esperar a que se le den otros resultados.