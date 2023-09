Jesús Herrada: “Sí, soy historia de La Vuelta”

El español Jesús Herrada (Cofidis) estrenó el cupo de victorias para los ciclistas nacionales en la 78ª Vuelta a España en la llegada a La Laguna Negra soriana y tras culminar con éxito la que fue la escapada del día y se anotó su tercer parcial en la prueba tras el de Cistierna en 2022 y Ares del Maestrat en 2019.

“He guardado porque el año pasado hice tercero en una etapa (la del Monasterio de Tentudía) porque me precipité. Sabía que tengo 300 metros buenos, era un buen final para mí y he conseguido llegar con unos metros de ventaja. He rematado”, afirmó el ciclista de Mota del Cuervo. Lea aquí: Vuelta a España: Jesús Herrada conquista la Laguna Negra y Kuss sigue líder.