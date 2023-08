Jugador colombiano recibe amenazas en el fútbol de Bolivia

El futbolista Michael Ortega, quien actualmente juega en el equipo boliviano The Strongest, ha alzado su voz en contra de la creciente ola de amenazas y violencia en las redes sociales. El futbolista denunció que ha sido blanco de amenazas que involucran a sus dos hijos, con imágenes perturbadoras enviadas a través de las redes sociales.

The Strongest lidera la Liga de Bolivia con un total de 46 puntos, aunque la situación interna del club no ha estado exenta de controversia. Los aficionados han expresado su descontento, lo que llevó a la salida del entrenador portugués Ricardo Formosinho, quien optó por dirigir en el fútbol egipcio. Lea aquí: Oficial: Neymar es nuevo jugador de Al Hilal saudí

En un emotivo pronunciamiento, Ortega expresó su indignación ante las amenazas que ha recibido y el hecho de que hayan involucrado a sus hijos en esta situación. “He recibido amenazas de personas desconocidas que se han metido con mis hijos a través de las redes sociales, enviándome imágenes de ellos. Son cosas que nunca había experimentado. Uno reflexiona sobre el estado actual de la humanidad... esperemos que todo termine bien”, declaró el futbolista. Lea aquí: Atención: el belga Kevin de Bruyne será baja por varios meses

Además, Ortega respondió a las amenazas con una advertencia contundente a aquellos que han cruzado la línea: “Mis hijos están a salvo en Colombia, y quiero dejar en claro a quienes amenazan que no se atrevan a acercarse a ellos. Desconocen mi identidad y las personas con las que me relaciono en mi país natal. Cuento con muchas amistades que me respaldan, y estamos dispuestos a hacer frente a cualquier situación. Hago esta declaración pública porque esta es una cuestión de gran seriedad; son acciones inaceptables”. Con estas palabras, Ortega subrayó su compromiso con la seguridad y el bienestar de su familia.