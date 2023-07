Junior- Bucaramanga: partido que podría definir el futuro de ‘Bolillo’ Gómez

Este lunes se presenta uno de esos juegos a los que se les ha dado por llamar “partidos bisagras”, por aquello de que si gana sigue la puerta abierta para que siga al frente del equipo y si pierde se le cierran y no siga más. Lea: Mundial de Fútbol Femenino: Colombia saca pecho, es ‘linda’ y guerrera

El rival de este lunes es el Atlético Bucaramanga, que suma 6 puntos en la tabla, merced a los triunfos en sus dos primeras salidas y que lo tienen de líder. Contra este equipo es que Junior de Barranquilla se enfrenta este lunes a las 8:20 de la noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Un día y horario poco habitual para jugar en la capital del Atlántico.

Esa mala racha de resultados provocó comentarios de jugadores que han sido referentes del conjunto rojiblanco, como Mario Sebastián Viera, quien dijo que con los jugadores que tiene Junior, ‘Bolillo’ Gómez no debió ser contratado y que en ese sentido se habrían equivocado los directivos. El técnico no se quedó con esa y le respondió diciendo que si en el partido ante Unión Magdalena el uruguayo no se hubiese equivocado Junior se habría metido entre los ocho del torneo anterior. Siga leyendo: No se quedó callado: El Bolillo le contestó a Sebastián Viera

Lo cierto es que Junior tiene la obligación de ganar este lunes ante un encopetado Atlético Bucaramanga orientado por Alexis Márquez, para tratar de calmar las aguas y de esa manera el equipo se encamine o tome el camino de la victoria, como lo ha manifestado el mismo Carlos Bacca, luego del cotejo ante Cúcuta Deportivo, donde el cayó 4-3.

Bacca considera que ante el conjunto `Motilón’ Junior marcó tres goles, que puede ser el punto de partida para se mejore en el funcionamiento y se llegue al triunfo. Se mostró contento porque retornó al gol “y eso nos servirá para seguir mejorando. Lo importante es que se hicieron tres goles, lástima que se perdió, pero recuperamos algo que no se nos estaba dando como era el gol”.