Junior salta al ruedo en busca de la décima estrella

Con ocho caras nuevas, más el técnico Juan Cruz Real, Junior inicia este sábado su camino a la décima estrella en el fútbol rentado de Colombia, cuando a partir de las 8:15 de la noche estará recibiendo a Patriotas Boyacá en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Juan Cruz Real (DT), Fernando Uribe, Daniel Giraldo, Miguel Ángel Borja, Yesus Cabrera, Ómar Albornoz, Jorge Arias, Lionard Pajoy y Nilson Castrillón, son las nuevas caras del conjunto rojiblanco, que fue uno de los que más invirtió en este semestre en la bolsa de jugadores para afrontar el torneo.

Y estos se estarán sumando a otros no tan desconocidos como Sebastián Viera, Gabriel Fuentes, Germán Mera, Dany Rosero, Didier Moreno, Freddy Hinestroza, Luis ‘Cariaco’ González, Fabián Sambueza, Fabián Ángel, Fabián Viáfara, Edwuin Cetré, Walmer Pacheco, Carmelo Valencia, Henrique Serje y Homer Martínez, con los que el nuevo entrenador espera afrontar los tres torneos de este año.

“Estamos conformes con lo que hemos trabajado; hemos tratado de aprovechar el tiempo al máximo y la competencia nos irá haciendo evolucionar. Creo que hemos aprovechado el tiempo bien. Ya empieza la competencia y tenemos que estar lo mejor preparado posible, desde todo punto de vista y pelear por los sueños que todos tenemos”, dijo el entrenador Cruz Real previo al juego de este sábado.

Dejó entrever que para este partido no contará con Fernando Uribe, quien aún permanece con una molestia. “Pero no lo vamos a arriesgar si vemos que no llega. Vamos a ver cómo evoluciona y ahí definiremos, después tenemos varios partidos, así que por un partido no vamos a arriesgar para que después no se sienta bien”.