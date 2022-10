Juventus, de Cuadrado, prácticamente eliminada de la Champions

Sigue en caída libre la ‘Juve’. Con un 4-4-2 que hace agua por todos los lados, encomendados a los centros laterales sin sentido y con un Vlahovic aislado como referencia de ataque, los hombres de Allegri no pudieron frenar a un Maccabi al que le bastó una gran primera mitad, y una tétrica de su rival, para acabar con el conjunto turinés, al que sentenció Atzili con un doblete.

Sin personalidad, previsible, inoperante e ineficaz, el Juventus sucumbió este martes en Liga de Campeones ante el Maccabi Haifa israelí y dejó firmada su sentencia, pues está ahora obligado a ganar a Benfica y PSG para clasificarse a los octavos de final de la competición, algo que con el nivel demostrado en este inicio de campaña y, en particular, en este partido, se antoja más que complicado.

El único acercamiento de los de Allegri llegó en un remate de Vlahovic que repelió el meta del Maccabi y que Milik, sustituto del lesionado Di María, no acertó a rematar a puerta vacía. Un Vlahovic frustrado que con aspavientos evidenció el momento que vive un equipo histórico de Italia que está cerca de quedar eliminado en Liga de Campeones y octavo a diez puntos del líder en Serie A.

La sorpresa del partido era el resultado, pero no porque fuera perdiendo la ‘Juve’, sino por las opciones que tuvo el Maccabi de ponerse hasta 4-0 arriba en el luminoso. Los locales vieron cómo el disparo de Chery de falta directa lo escupió el travesaño y cómo Szczesny salvó en varias ocasiones a una ‘Juve’ totalmente inferior, perdida y sin herramientas para reaccionar.

Milan Vs. Chelsea: el round 2 en la fecha 4 de UEFA Champions League

Milan Vs. Chelsea: el round 2 en la fecha 4 de UEFA Champions League

Tuvo algo más de mando la ‘Juve’ en la segunda mitad. El Maccabi se conformó con el resultado y tendió a hundirse para mantener la que era su primera victoria en esta ‘Champions’. Lo hizo sin mayor problema, dejando los laterales como única vía libre para que sacase centros laterales, perfectamente defendidos por la zaga local. Lea aquí: ¿Ronaldo, Messi, Pelé o Maradona?: Revista dice quién es el mejor

Ni si quiera los cambios (Milik, Kostic) pudieron darle la vuelta al partido. Ni si quiera un lavado de imagen. Muy lejos de su mejor versión, la ‘Juve’ no pudo contra el equipo más débil del grupo. No solo no pudo, sino que fue inferior.

Tras la catástrofe en territorio israelí, en la que Allegri es el que sale peor parado, la ‘Vecchia Signora’ necesita imponerse ante Benfica y PSG para mantener la esperanza de pasar a octavos, una opción bastante improbable. Como mínimo necesita puntuar para quedar tercero y poder competir en la Liga Europa.