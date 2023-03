La historia de la primera niña que fue convocada a una selección masculina

“Estoy muy orgullosa de estar en una selección masculina de Bolívar. Quiero dar lo mejor y me siento muy contenta de lo que he logrado”, dice la deportista, nacida en el corregimiento de Tierrabaja”.

Angelly, quien pertenece al club Bravitos de Lemaitre, fue convocada a la selección Bolívar Sub-14 por el mánager Diego Arellano porque vio en ella las condiciones necesarias para pelear por un cupo y se lo ganó a pulso. Le puede interesar: ¡Ojo! Pékerman no va más con Venezuela: ¿vuelve como técnico a Colombia?

Explica que no lanzó mucho durante el torneo, pero las veces que su mánager la necesitó salió a dar lo mejor de sí para ayudar a su selección.

“La verdad es que yo me sentí muy bien, muy acoplada con mis compañeros. Recibí mucho apoyo por parte de mis padres, del presidente del Club (Marco Beltrán) y los entrenadores de la selección Bolívar”, expresa.

“Las veces que salí a lanzar, que fueron muy pocas, mostré mis condiciones, para que la gente viera que me escogieron no por ser mujer sino por mis habilidades, por lanzar bien y por tirar strikes. Traté de hacer lo mejor que pude. Me sentí cómoda, lancé un partido como abridora y tres como relevista”, destacó la joven beisbolista.

“Allá en Sincelejo la gente me decía que yo era una dura por jugar con los hombres. Mis compañeros me trataron muy bien, nadie me discriminó por ser niña”, agrega.

Después de jugar ese torneo nacional en Sincelejo, Angelly regresó a Cartagena para seguir su rutina con su club al disputar la recta final del Campeonato Departamental.

Con los Bravitos llegó hasta las semifinales y comenta que le fue muy bien a la hora de afrontar los partidos.