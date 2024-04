Las consecuencias de los golpes en la cabeza en el fútbol, según Raphaël Varane

El internacional francés Raphaël Varane ha tomado conciencia del impacto y de la gravedad que pueden tener las conmociones cerebrales que como jugador ha sufrido durante su carrera, e incluso relaciona dos de los peores partidos de su carrera con choques en la cabeza que había sufrido unos días antes.

Se trata, según explica Varane en una entrevista publicada este martes por L’Équipe, del partido de octavos de final que disputó el 7 de agosto de 2020 contra el Manchester City cuando vestía la camiseta del Real Madrid, y que condujo a la eliminación del equipo merengue; y de los cuartos de final del Mundial de 2014 frente a Alemania con la selección francesa.

Del encuentro con el Manchester City, recuerda que un mes antes, en el partido de liga con el Getafe el 3 de julio de 2020 había tenido que abandonar tras un cabezazo al saque de un córner, y que siguió entonces un protocolo de recuperación, con cinco días sin esfuerzos. Lea aquí: Luis Enrique desmiente insultos de Kylian Mbappé

“Me acuerdo de haber sentido un intenso cansancio, pero pensaba que era por la descompresión habitual al final de la temporada”, explica antes de añadir que cuando reanudó los entrenamientos se notaba sin energía y por eso ahora estima que si se hubiera hecho un examen tal vez habría tenido que tardar más en volver a la actividad.

El hecho es que durante el partido de octavos de final, desde el calentamiento se encontraba poco despierto y que las primeras veces que tocó el balón se encontraba “demasiado lento” y no llegaba a concentrarse.

Reconoce que tuvo un mal partido, con los dos goles del Manchester City consecuencia de errores individuales. De forma retrospectiva, ha hecho una nueva lectura de los hechos: Eso “estaba en relación con el choque que sufrí. Nunca había fallado en ese tipo de grandes partidos”. Lea aquí: Leicy Santos, quien dejará al Atlético de Madrid, ya tiene nuevo equipo

“Finalmente, me he dado cuenta de que esos errores inhabituales no fueron por casualidad”, sentencia.

En cuanto a los cuartos de final del Mundial de 2014, también atribuye su mal estado a un balonazo que recibió en la sien en el partido de octavos que había disputado frente a Nigeria el 30 de junio.

Aunque terminó el encuentro con Nigeria, al final contó que no se sentía bien y se le aplicó un protocolo de recuperación. Se refiere en particular al cansancio ocular que notaba.