“Las oportunidades hay que aprovecharlas”: John Jairo Romero

El 7 de mayo de 2015 publiqué un reportaje titulado: “John Jairo Romero, un cachorro que lanza más de 90 millas”.

Esa nota periodística reseñaba la felicidad del pelotero cartagenero por haber firmado con la organización de los Cachorros de Chicago, por intermedio del scout Manuel Esquivia.

Romero expresó que su firma con Chicago era solo un escalón del gran sueño suyo de llegar a las Grandes Ligas.

Han pasado seis años desde esa entrevista y ahora se puede decir que los sueños se hacen realidad, pues el hijo del popular instructor Javier ‘Gordo’ Romero fue llamado al equipo grande de los Nacionales Washington.

¿Cómo llegó usted a los Nacionales de Washington?

-Fue un traspaso del jugador Brandon Kintzlewr de Nacionales a Cachorros y yo a Washington en 2018.

¿Cómo se siente ahora?

-Estoy muy contento. Mi sueño se hizo realidad y esta bendición de Dios es producto de mucho trabajo y dedicación. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado en las buenas y las malas, en especial a mi esposa Maryoris Borja, mi papá, mi mamá (Dolores Rodríguez) y a mi amigo Cristian Mendoza”.

¿Cuáles son sus nuevos sueños?

-Consolidarme en las Grandes Ligas y comprar una casa grande para toda mi familia, para darle a mis dos hijos y mi esposa una mejor calidad de vida. Mis padres se esforzaron mucho para criarnos a mí y mis hermanos. Para mis hijos quiero lo mejor.

Lanza 98 millas

Romero llegó ayer a la ciudad de Cincinnati, donde su equipo Nacionales jugará una serie de tres partidos con los Rojo.

“Estoy llegando apenas al hotel. Todavía no sé si me van a poner en el line up hoy (ayer). Lo único que sé es debo estar listo”. destacó.

El joven lanzador derecho nos contó que ha querido ser muy prudente con esta gran noticia y es por eso que al momento de la entrevista no había publicado nada en sus redes sociales.

Señaló que su llegada a las Grandes Ligas se debe a que “las oportunidades hay que aprovecharlas. Me fue bien Ddoble A y en Triple A estuve quince días con el equipo Rochester Red Wings, donde lancé siete entradas y solo me anotaron una carrera, que fue un jonrón”.

En la entrevista del 7 de mayo, Romero me contó que lanzaba 94 millas con 20 años. Hoy está tirando 98 y esa ha sido unas de las razones por las cuales su organización lo llamó al equipo estelar. Tiene un enorme potencial como cerrador. En las categorías menores, Romero comenzó jugando de receptor, pero debido a su potente brazo lo convirtieron en lanzador.

Hay que destacar que John Romero viene de una familia que respira pelota las 24 horas del día. Además es primo del lanzador Karl Lewis Triana, quien fue el primer miembro de esa familia en ser firmado por una organización de Grandes Ligas.

Sus dos hermanos son Javier Jr., apodado “Chucho”, y Harry, quienes están dedicados a la enseñanza del béisbol a los niños en la escuela Javier Romero con sede en el barrio Los Caracoles y Los Almendros.