Liga Especial de Sóftbol Femenino, camino al profesionalismo

El certamen, que cuenta con el auspicio del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, se inaugura el sábado a las 2 p. m. con el choque entre All Star del Atlántico ante Águilas-Pumas de Córdoba. A segunda hora, Juventud Heroica de Bolívar ante Mariscales de Sucre.

El ingeniero cartagenero Edwin Díaz, presidente de la Federación Colombiana de Sóftbol, le ha dado un vuelco dirigencial a este deporte, que estaba huérfano de patrocinios para que los deportistas tuvieran roce internacional como suelen tenerlo otras disciplinas, como el ciclismo, el fútbol, las pesas, entre otras.

“Siempre he dicho que el dirigente debe gestionar y soñar con llevar a su deporte, aunque no goce de gran publicidad, a la cúspide a nivel internacional. Y si no se puede, pues, intentarlo. Este es el proyecto más importante del sóftbol colombiano en sus 60 años de historia. El objetivo es elevar el nivel técnico de nuestras deportistas. Este campeonato tiene un gran objetivo, profesionalizar el sóftbol y elevar el nivel técnico de las deportistas. Cuando llegué a la Federación, nuestro objetivo era crear la Liga Especial en ambas ramas. Bueno, hoy, es una realidad, iniciaremos el sábado en la rama femenina, gracias a Dios”.

¿Cuáles son los beneficios?

-Son muchos. Primero, iniciamos con cuatro equipos: All Star del Atlántico, Mariscales de Sucre, Águilas-Pumas de Córdoba y Juventud Heroica de Bolívar. Se elevará el nivel técnico ya que cada equipo tendrá 4 jugadoras extranjeras de refuerzos y eso dice mucho. Otro aspecto es que las jugadoras ya tendrán estímulos económicos, como cualquier deporte profesional.

La afición pide abrir espacios, que no sean solo 4 equipos...

-El próximo año tendremos 8 equipos, además de los 4 estos, tendremos novenas de Bogotá, Cali, Medellín y Barrancabermeja.