Liverpool, de Luis Díaz, no puede bajar la guardia en la Premier League

Manchester City tiene 72 puntos y es líder, mientras que Arsenal es segundo con las mismas 71 unidades que Liverpool, pero mejor gol diferencia. Restan 5 jornadas, hay 15 puntos en disputa.

Y Liverpool viene de recibir muchos golpes. Empató con el Manchester United y cedió terreno en la Liga, fue goleado por el Atalanta, que posteriormente le eliminó de la Europa League, pese a su último triunfo 1-0 ante el plantel italiano.

Lucho quiere aparecer con movilidad, goles y asistencias. Sabe que su equipo le necesita en estos momentos y dará lo mejor para que el plantel siga peleando pulso a pulso la Premier.

Es considerado en la actualidad uno de los mejores extremos del mundo, pero sabe que ese calificativo solo se pondrá mantener si rinde al máximo nivel.

La jornada

Arsenal visita a Wolves este sábado, a la 1:30 de la tarde, mientras que Liverpool visitará el domingo al Fulham, a las 10:30 a.m. Manchester City no juega por Premier, pero sí por FA Cup, en donde se mide mañana sábado, a las 11:15 a.m., por semifinales ante el Chelsea.