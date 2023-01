¡Llegó el día! Cristiano Ronaldo fue presentado en Al Nassr

“No me preocupa lo que dice la gente. Me siento muy feliz de estar aquí”, dijo, y recordó que “esto no es el final” para él, ya que la Liga saudí es “muy competitiva” y la “gente no lo sabe”.

El pasado 30 de diciembre se hizo oficial el fichaje de Cristiano por el Al Nassr, cerrando así un mes de rumores en el que lo vinculaba al club saudí después de que rompiera su relación con el inglés Manchester United. Lea aquí: Oficial: Devis Vásquez es nuevo jugador del Milan

“He tenido ofertas de Brasil, Portugal, América, Australia. Pero le di mi palabra al Al Nassr”, reveló durante la presentación, sin dar más detalles.