¿Lo mandó a volar?: Esposa de Dani Alves le habría pedido el divorcio

Conozcamos primero quién es ella y a qué se dedica. Tiene 30 años, nació en España, es modelo y tiene una larga carrera en el mundo de las pasarelas.

Sanz, desde los 17 años, ha trabajado para una larga lista de marcas internacionales.

Por estos días, Joana es motivo de muchos comentarios en redes por el tema de Dani Alves. Ella, al conocer el caso, dijo: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.