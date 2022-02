Los mejores comerciales del Super Bowl 2022

Del tráiler de “The Lord of the Rings” a anuncios de criptomonedas y coches eléctricos pasando por muchas parodias de Hollywood, el Super Bowl de 2022, que acabó coronando a Los Angeles Rams, destacó una vez más por sus carísimos y muy comentados spots publicitarios. (Así fue el show del medio tiempo del Super Bowl con Dr. Dre y Snoop Dogg)

Hasta 7 millones de dólares por 30 segundos se llegaron a pagar por aparecer en la publicidad del partido que en Estados Unidos retransmitieron NBC, Telemundo y la plataforma Peacock.

Esa fortuna da acceso a una audiencia enorme: en 2021, pese a que fue la cifra más baja en 15 años, 92 millones de espectadores se conectaron para ver la final de la NFL.

Con esos números en mente resulta fácil de entender que Amazon emitiera en el Super Bowl el primer “teaser” (adelanto) de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, su muy esperada serie inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien y la doble trilogía fílmica de Peter Jackson sobre “The Lord of the Rings” y “The Hobbit”.